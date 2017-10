Ženské kurdské oddiely sa zaviazali, že budú ďalej bojovať proti IS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút/Rakka 19. októbra (TASR) - Ženské kurdské oddiely, ktoré sa podieľali na oslobodzovaní severosýrskeho mesta Rakka od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), vo štvrtok oznámili, že budú pokračovať v boji za oslobodenie žien žijúcich pod brutálnou vládou IS.Nisrín Abdulláhová z kurdskej vojenskej organizácie Ženské obranné jednotky (YPJ) prečítala vyhlásenie na Rajskom námestí v Rakke, kde bojovníci IS kedysi verejne zabíjali ľudí. Abdulláhová uviedla, že čisto ženské vojenské oddiely stratili v štvormesačnej bitke 30 členiek.Za vlády Islamského štátu boli ženy nútené nosiť závoje zahaľujúce celé telo a za cudzoložstvo mohli byť ukameňované na smrť. Stovky žien a dievčat z irackej menšiny jezídov militanti IS chytili a nanútili im sexuálne otroctvo.Abdulláhová vyhlásila, že YPJ, ktoré sú ženským krídlom kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), pomohli oslobodiť desiatky jezídok.