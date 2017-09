Ženské mimovládky naďalej volajú po ratifikácii Istanbulského dohovoru

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. septembra (TASR) - Kampaň na podporu Istanbulského dohovoru, ktorý sa týka predchádzania násiliu voči ženám a domácemu násiliu, podporujú aj slovenské ženské mimovládne organizácie pracujúce v oblasti násilia páchaného na ženách. Kampaň Step Up! dnes spustila medzinárodná sieť WAVE (Women Against Violence Europe) pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru. Ten podľa nej nebude, pokiaľ ženy a deti budú zažívať doma násilie.Mimovládky pre chýbajúcu ratifikáciu dohovoru píšu aj list premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd).napísali v liste. Chcú, aby sa o téme opäť diskutovalo.povedala Katarína Farkašová z Aliancie žien.Fyzické alebo sexuálne násilie zažíva v európskych krajinách tretina žien, teda 62 miliónov dievčat a žien nad 15 rokov, upozornila hlavná koordinátorka kampane WAVE Katarina Višnar. Cieľom kampane Step Up! na Slovensku je preto získať podporu verejnosti pre ratifikáciu Istanbulského dohovoru, ktorý problematiku násilia na ženách rieši. Cieľom má byť šírenie pravdivých informácií o obsahu dohovoru a vyvracanie mýtov, ktoré sa o ňom šíria. Sedem mimovládnych organizácií združených v Bezpečnej ženskej sieti dlhodobo na Slovensku realizuje rôzne aktivity na podporu jeho ratifikácie.uviedla dnes na margo dohovoru ministerka Žitňanská. Kabinet na jej návrh v auguste proces ratifikácie odložil. Má sa ním opäť zaoberať po vyhodnotení verejnej a odbornej diskusie, termín na to nie je. Návrh na odloženie rezort zdôvodňoval protichodnými názorovými prúdmi v spoločnosti. Proti bola napríklad aj koaličná SNS.Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu podpísalo v roku 2011 v tureckom Istanbule celkovo 44 z 47 krajín Európy. Istanbulský dohovor predstavuje záväzný právny dokument, ktorý prvýkrát v európskom priestore ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu. Doteraz ho ratifikovalo 23 krajín sveta vrátane 14 členských štátov EÚ.