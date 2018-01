Ženskou laureátkou ocenenia Hasty Pudding je Mila Kunisová

Na snímke Mila Kunisová Foto: TASR/AP Na snímke Mila Kunisová Foto: TASR/AP

Cambridge 16. januára (TASR) - Americká herečka ukrajinského pôvodu Mila Kunisová sa v utorok stala ženskou laureátkou ocenenia Hasty Pudding, ktoré už viac ako polstoročie udeľuje študentská skupina divadelníkov z Harvardovej univerzity.Divadelníci zo skupiny Hasty Pudding Theatricals podľa agentúry AP uviedli, že Kunisovej titul Žena roka rozhodli udeliť, lebo je jednou z "najvyhľadávanejších, najživších a najočarujúcejších" hollywoodskych herečiek.Kunisová si svoju trofej v podobe pudingovej misy prevezme 25. januára v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts, ktorého ulicami sa najskôr prejde na čele veselého sprievodu. Divadelníci z Hasty Pudding Theatricals udeľujú ocenenie Žena roka už od roku 1951. V roku 1967 k nemu pridali i mužský variant ceny - Muž roka, pričom najnovšieho laureáta tohto ocenenia ešte neoznámili.Medzi doterajšími držiteľmi humorného - avšak pozitívneho - ocenenia za "trvalý a efektný príspevok do sveta zábavy" figurujú okrem iných napríklad Tom Cruise, Julia Robertsová, Meryl Streepová, Harrison Ford a Clint Eastwood. Vlani ocenenie získali Octavia Spencerová a Ryan Reynolds a predvlani Kerry Washingtonová a Joseph Gordon-Lewitt.Mila Kunisová bola v roku 2010 nominovaná na filmové ocenenie Zlatý glóbus zo úlohu baletky Lily vo filme Čierna labuť. Okrem zmieneného hitu si v ostatných rokoch zahrala napríklad vo filmoch Matky rebelky či Matky rebelky: Šťastné a veselé a len nedávno skončila s nakrúcaním nového filmu The Spy Who Dumped Me (Špión, ktorý ma odkopol), ktorý by mal prísť do amerických kín v auguste.V televízií sa táto 34-ročná herečka preslávila už v 90. rokoch vďaka úlohám Jackie Burkhartovej v sitcome Tie roky sedemdesiate a Meg Griffinovej, ktorej prepožičala hlas v animovanom sitcome Griffinovci.