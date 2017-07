Ženy absolvujú TRISOMY test aj z preventívnych dôvodov

Pre pokojný priebeh tehotenstva

Odporúčanie gynekológa je kľúčové

Každá mamička sa bojí o zdravie svojho dieťatka. Aj počas tehotenstva, keď je ešte bábätko v brušku. Veľké obavy prídu najmä pred vyšetreniami, ktoré zisťujú prípadné chromozómové poruchy plodu. Triple test, ultrazvuk, kombinovaný test, amniocentéza, neinvazívne prenatálne testovanie. Vyšetrení, ktoré tehotné ženy podstupujú, aby sa uistili o zdraví svojho budúceho potomka, je viacero. Dôležité však je, aby boli čo najmenej rizikové pre matku aj plod a so spoľahlivým výsledkom za pár dní. Vyšetrenie s takýmito benefitmi – TRISOMY test – zaviedli do praxe laboratóriá Medirex pred dvomi rokmi. Na vzorke žien, ktoré ho podstúpilo, laboratóriá zisťovali, čo si ženy o slovenskom neinvazívnom prenatálnom vyšetrení myslia, a ako ho hodnotia. Na prieskum odpovedalo 265 žien s negatívnym výsledkom vyšetrenia.Tehotné ženy siahajú po(TRISOMY test). Aj keď pozitívny výsledok štandardného vyšetrenia budúce mamičky často vystraší, nemusí to hneď znamenať problém. Takýto výsledok len signalizuje, že niečo nemusí byť v poriadku., pričom výsledky iných vyšetrení mali tieto ženy dobré.Ale až pätina (22 %) budúcich mamičiek sa rozhodla absolvovať toto vyšetrenie po tom, čo si sama našla informácie na internete.V niektorých krajinách satehotným ženám v rámci zdravotného poistenia. Medzi takéto krajiny patrí napríklad aj Holandsko, kde sa od januára tohto roku poskytuje neinvazívny prenatálny test všetkým tehotným ženám zadarmo. Na Slovensku je situácia iná. Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia, tehotná žena si zaň zaplatí. TRISOMY test, ktorý vylúči Downov syndróm a ďalšie dve najčastejšie chromozómové poruchy plodu, stojí 350€. Rozšírená verzia vyšetrenia, TRISOMY test +, zisťuje navyše aj poruchy pohlavných chromozómov a vybrané chromozómové mikrodelécie. Oba testy stanovujú aj pohlavie plodu a výsledky sú hotové do 5 – 7 pracovných dní. Tieto testy však nezisťujú všetky genetické poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Doposiaľ TRISOMY test absolvovalo viac ako 5000 žien. Vyšetrenie je okrem Slovenska dostupné aj v Česku, Rusku, Indii a v mnohých ďalších krajinách. Viac informácií o TRISOMY teste nájdete na www.trisomytest.sk