Ženy na materskej aj opatrovatelia budú mať menej povinností voči SP

Bratislava 26. októbra (TASR) - Ženy na materskej, ale aj opatrovatelia budú mať menej administratívnych povinností voči Sociálnej poisťovni (SP). Od 1. januára budúceho roka sa totiž po novom už nebudú musieť mamičky hlásiť v SP, keď budú končiť na materskej dovolenke a prechádzať na rodičovskú dovolenku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú už schválil parlament.Matky tak budú mať menej byrokratických povinností. Ak sa žena rozhodne ostať na rodičovskej dovolenke, z pohľadu dôchodkového poistenia sa stane poistencom štátu. V súčasnosti sa musí sama s nástupom na rodičovskú dovolenku prihlásiť v SP. Toto sa však zmení. V praxi sa totiž stávalo, že ženy na materskej zabudnú na povinnosť prihlásiť sa do SP, pričom spätne sa tento krok nedal urobiť. Prichádzali tak o dni, ktoré by sa im počítali do dôchodku, a počas ktorých by za ne platil dôchodkové poistenie štát.Nové zmeny, ktoré prinesie novela zákona o sociálnom poistení sa budú týkať osôb na rodičovskej dovolenke, ale aj tých fyzických osôb, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie, alebo vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Ku zmene dôjde dokonca aj u tých osôb, ktoré pred 1. januárom 2018 zabudli podať prihlášku do SP. Tieto novinky v zákone by sa mali dotknúť takmer 163.000 ľudí. Len ľudí starajúcich sa o dieťa do 6 rokov je 138.644.priblížila na štvrtkovom stretnutí s novinármi riaditeľka odboru poistného v SP Andrea Zahoranová. Po novom podklady potrebné na registráciu získa SP od ústredia práce. Nebude evidovať napríklad len tých, o ktorých nedostane údaje, napríklad ľudia, ktorí sa starajú o dieťa do 6 rokov a nemajú nárok na rodičovský príspevok.Novela zákona prináša aj ďalšie zmeny. Zmenia sa podmienky splátkového kalendára, novela upraví aj odhlasovanie a prihlasovanie zamestnávateľov do registra SP. Od 1. januára 2018 sa zmenia aj podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku bude mať ten, ktorý bol poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnávanie. Podmienky nároku sa tak zjemnia.Novelou zákona sa od 1. júla budúceho roka zavedie aj odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov, tak ako v súčasnosti platí pre študentov. Dôchodcovia privyrábajúci si na dohodu nebudú platiť poistné, ak príjem z určenej jednej dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.