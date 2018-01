Ženy na materskej aj opatrovatelia majú menej povinností voči SP

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 20. januára (TASR) - Ženy na materskej, ale aj opatrovatelia majú od začiatku tohto roka menej administratívnych povinností voči Sociálnej poisťovni (SP). Po novom sa už nemusia mamičky hlásiť v SP, keď budú končiť materskú dovolenku a prechádzať na rodičovskú dovolenku.Zmeny priniesla novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára tohto roka. Matky tak budú mať menej byrokratických povinností. Ak sa žena rozhodne ostať na rodičovskej dovolenke, z pohľadu dôchodkového poistenia sa stane poistencom štátu.Donedávna totiž platilo, že sa musela sama s nástupom na rodičovskú dovolenku prihlásiť v SP. V praxi sa tak stávalo, že ženy na materskej zabudli na túto povinnosť, pričom spätne sa tento krok nedal urobiť. Prichádzali tak o dni, ktoré by sa im počítali do dôchodku, a počas ktorých by za ne platil dôchodkové poistenie štát.Po novom sa však povinnosť prihlásiť sa na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa zrušila. Za poistencov štátu ich prihlási SP automaticky, a to na základe údajov, ktoré jej poskytujú úrady práce.informuje SP.Preto poisťovňa upozorňuje ženy, ktorých sa to týka, aby za obdobie do konca roka 2017, kedy táto povinnosť platila, spätne prihlášku na dôchodkové poistenie nepodávali.doplnila SP.Nové zmeny sa týkajú osôb na rodičovskej dovolenke, ale aj tých fyzických osôb, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie, alebo vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.Tieto novinky v zákone by sa mali dotknúť takmer 163.000 ľudí. Len ľudí starajúcich sa o dieťa do 6 rokov je 138.644.