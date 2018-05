Ženy s metastatickou rakovinou prsníka si zaslúžia kvalitnú zdravotnú starostlivosť

O OZ Amazonky:

Zdroj: OZ Amazonky



Zlet Amazoniek sa koná každoročne 8. mája v Bratislave a stretávajú sa na ňom pacientky s rakovinou prsníka z celého Slovenska. Práve rakovina prsníka je najčastejšie nádorové ochorenie u žien na Slovensku. Ročne je diagnostikovaných okolo 3 300 pacientok s rakovinou prsníka[1], z toho 5-6% priamo v pokročilom štádiu s metastázami[2]. U 30% pacientok sa ochorenie do tohto štádia časom rozvinie[3]. „Veľmi dôležité sú všetky aktivity smerujúce k prevencii a skorej diagnostike tohto ochorenia. Rovnako dôležité je však vedieť, že medzi nami sú aj ženy, ktorých ochorenie je práve v pokročilom štádiu a och ich osudoch častokrát ani netušíme“ hovorí Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky.Táto najťažšia forma rakoviny prsníka sa dnes nedá vyliečiť. Zhoršovanie, resp. progres ochorenia, sa však dá vďaka liečbe oddialiť. OZ Amazonky sa bude preto v rámci kampane STOJÍM ZA TO stretávať s kľúčovými osobnosťami v slovenskom zdravotníctve a na túto problematiku upozorňovať. Ako prvé prebehlo stretnutie s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou a štátnym tajomníkom Stanislavom Špánikom, ktorí vyjadrili svoju podporu pre to, aby tieto ženy mali k dispozícii kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť.Cieľom kampane STOJÍM ZA TO je tak ukázať, že aj ženy s metastatickou rakovinou prsníka dokážu žiť naďalej plnohodnotne a tešiť sa zo života, svojich obľúbených aktivít aj svojich blízkych. Ukazujú to aj príklady skutočných Amazoniek. „Ja sa teším zo všetkých svojich aktivít, rodiny, dovoleniek a priateľstiev. Najradšej v lete plávam na jazere pri svojom dome“ hovorí jedna z predstaviteliek kampane, Danka Kičinová, ktorá bola diagnostikovaná na metastatický karcinóm prsníka na začiatku roku 2015. Jej video vizitka, ako aj vizitky ďalších žien s podobným osudom, sú dostupné na www.stojimzato.sk Pomôcť však môže každý. Súčasťou kampane STOJÍM ZA TO je aj crowdfundingová kampaň na známom portáli StartLab, ktorej cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na aktivity OZ Amazonky. Vyzbierané prostriedky sa použijú na zaplatenie sociálno-právnej poradkyne, ktorá bude k dispozícii pacientkam bojujúcim s týmto ochorením a bude im pomáhať riešiť praktické problémy spojené s ochorením.Vzniklo v roku 2013 v Bratislave, dnes pôsobí na celom Slovensku. OZ Amazonky organizuje činnosť členiek, zabezpečuje aktivity pre zlepšenie ich fyzickej a psychickej kondície. Stmeľujeme ich, vytvárame nové priateľstvá a poskytujeme tak veľmi dôležitú podporu a spolupatričnosť. Pre pacientky a ich rodinných príslušníkov Amazonky dlhodobo zabezpečujú psychologickú pomoc, cvičenie s osobným trénerom, lymfatické masáže alebo diskusie s odborníkmi na rôzne témy.[1] Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.: Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka. Bratislava, Pharm-In 2016[2] Allemani C, et al. Breast cancer survival in the US and Europe: a CONCORD high-resolution study. Int J Cancer 2013;132:1170-1181[3] O’Shaughnessy I. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist 2005;10:20-29