Ženy so sklerózou multiplex sa nemusia báť tehotenstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Ženy so sklerózou multiplex sa môžu stať matkami aj bez vážnejších problémov. Tehotenstvo u pacientok s touto chorobou totiž nenesie výraznejšie riziko ako u zdravých žien, ak je dobre načasované, poukazujú lekári.Skleróza multiplex je centrálne ochorenie nervového systému. Takýmto ženám zväčša radia otehotnieť v stabilizovanom stave, teda šesť až 12 mesiacov po ataku, je to však individuálne. U väčšiny pacientok sa v období gravidity nevyskytujú vážnejšie komplikácie spojené s ochorením.povedala neurologička Marianna Vitková z košickej univerzitnej nemocnice. Vývoj plodu prebieha rovnako ako u zdravých žien, riziko, že by sa u dieťaťa prejavila skleróza multiplex, je podľa odborníkov troj- až päťpercentné.Ženy s týmto ochorením rodia zväčša prirodzenou cestou.povedala Vitková. Pacientky so sklerózou multiplex môžu požiadať aj o epidurálnu anestéziu.Prvé mesiace po pôrode sú pre ženu veľké riziko návratu atakov, pacientky je preto nutné nastaviť na liečbu čo najskôrpovedala Vitková. Rodinu podľa nej treba pripraviť na starostlivosť o dieťa v čase, keď dôjde k návratu atakov.povedala pacientka Ivana. Ak jej to zdravotný stav dovolí, chcela by mať ďalšieho potomka.Skleróza multiplex postihuje častejšie ženy ako mužov. Najviac trápi ľudí v produktívnom veku medzi 20. a 40. rokom života. Na Slovensku je asi 8000 pacientov s týmto ochorením. Ide o jednu z najfrekventovanejších chorôb centrálneho nervového systému.K vzniku a progresii ochorenia prispievajú genetické predispozície, výskyt v rodine, pohlavie, vek či infekčná mononukleóza. Ďalej sú nimi fajčenie, vysoký príjem soli, alkohol či nízka hladina vitamínu D.Približne 50 percent pacientov žije s chorobou 30 rokov či dlhšie a asi tretina pacientov má pomalý a dobrý priebeh ochorenia. V približne troch až piatich percentách ide o ťažké priebehy, ktoré sa počas prvých piatich rokov od začiatku ochorenia končia smrteľne.Viac informácií o živote so sklerózou multiplex sa možno dozvedieť na webovej stránke www.smkompas.sk.