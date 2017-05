Zetory prenikajú do Ruska, montovať sa budú východne od Moskvy

Traktory firmy Zetor, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 16. mája (TASR) - Sovietsky zväz ani Rusko nikdy neboli pre firmu Zetor dominantným trhom, v posledných desaťročiach sa tam vyviezlo len niekoľko strojov. Za pár rokov sa to však môže zmeniť. Traktory brnianskeho výrobcu sa totiž budú montovať priamo v Rusku, v meste Kovrov, okolo 240 kilometrov východne od Moskvy.povedala pre E15 komunikačná riaditeľka firmy Zetor Margaréta Víghová.Brniansky producent pošle počas tohto roka spoločnosti Kovrov Electromechanical Plant prvých 100 kompletných súprav traktorov Zetor Forterra. Zmontované stroje sa potom budú v Rusku predávať pod názvom Ant-Zetor a k zákazníkom by sa mali dostať ešte tento rok.doplnila Víghová.V ďalších fázach by sa ruský výrobca mal ďalej osamostatňovať a z Brna by už mali prichádzať len kľúčové komponenty – motory a prevodovky. Podobným spôsobom sa diely na zmontovanie vyvážajú už niekoľko rokov do Brazílie. V minulosti sa Zetory montovali aj v Iraku, Indii, Barme alebo Ghane.