Zhoda Peskova s Trumpom: NATO nemožno označiť za modernú organizáciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 16. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov súhlasí s názorom novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, že NATO. Ide podľa neho oTrump v dnes zverejnenom rozhovore pre nemecký denník Bild a britské noviny Sunday Times označil Severoatlantickú alianciu za zastaranú a zdôraznil, že primálo členských štátov NATO platí primeraný podiel za svoju ochranu.uviedol dnes Peskov podľa agentúry Interfax. Vysvetlil, žePeskov síce Trumpovo hodnotenie na adresu NATO komentoval, ale novinárov vyzval, aby s hodnoteniami výrokov Donalda Trumpa počkali dovtedy, kým sa 20. januára neujme funkcie prezidenta USA.Trump tiež v rozhovore povedal, že ponúkne zrušenie sankcií proti Rusku výmenou za dohodu vedúci okrem iného k zníženiu počtu jadrových zbraní. Podľa vlastných slov si želá, aby sa nukleárne arzenály dvoch najväčších jadrových veľmocíPeskov v reakcii na to vyhlásil, že momentálne sa na túto tému nevedú žiadne rokovania.Na margo zrušenia sankcií uvalených na Rusko Peskov pripomenul slová ruského prezidenta Vladimira Putina, že sankcie nie sú agendou Ruska, a to ani vo vnútornej politike, ani na rokovaniach so zahraničnými partnermi.