Zhoda politických súperov: Duálne vzdelávanie je potrebné zatraktívniť

Ilustračné foto Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Duálne vzdelávanie na Slovensku musí prejsť zmenami tak, aby bolo atraktívnejšie, keďže sú doňho zapojené len tri percentá žiakov. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike sa na tom zhodli koaliční aj opoziční členovia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Úplnú zhodu však nenašli v tom, ako to urobiť.Na otázku, prečo sa duálne vzdelávanie na Slovensku zatiaľ dostatočne neuchytilo, odpovedá šéf výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) tým, že príčinou bolo aj krátenie normatívu na odborné vzdelávanie, čo sa teraz odstraňuje novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Právna norma je aktuálne v druhom čítaní.deklaroval Petrák.On sám tvrdí, že zmeny, ktoré prináša spomínaná vládna novela, sú pozitívne vnímané školami, zamestnávateľmi a myslí si, že to tak bude aj u žiakov a rodičov.povedal Petrák.Podpredsedníčka výboru a opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) vidí dva základné problémy pomalšieho rozbehu duálneho vzdelávania.konštatovala. Druhým problémom je podľa jej slov malá diverzifikácia.odporučila.Aj podpredsedníčka školského výboru Eva Smolíková (SNS) uznáva, že záujem zákonných zástupcov detí a samotných detí o duálne vzdelávanie nebol tak veľký.uistila s tým, že práve aktuálna novela z dielne ministerky školstva Martiny Lubyovej (nom. SNS) dáva školám možnosti otvárať odbory, ktoré sú potrebné na trhu práce.Opozičný člen výboru Branislav Gröhling (SaS) uznáva, že väčšina opatrení vo vládnej novele je pozitívna.odporučil.Remišovej sa nepáči, že žiaci zapojení do duálneho vzdelávania musia po skončení školy ostať v danej firme pracovať tri roky.povedala. Petrák ani Smolíková s ňou nesúhlasia.vysvetlil.Poslankyňa OĽaNO tiež kritizovala, že napr. odbor 'praktická žena' má vyšší normatív ako trhom žiadané odbory.myslí si. Petrák s úpravou normatívov súhlasí.tvrdí.