Zhotoviteľovi tunela Višňové hrozí dvojmiliónová pokuta

Na archívnej snímke tunel Višňové Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Taliansko-slovenskému združeniu Salini Impregilo a Dúha hrozí dvojmiliónová pokuta za to, že nestihli načas preraziť tunel Višňové. Mali tak urobiť do konca roka 2017. Národná diaľničná spoločnosť začala v týchto dňoch pracovať na podkladoch na začatie konania. Informujú o tom Hospodárske noviny (HN) na svojom webe.potvrdila pre HN hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová. NDS chce oznámenie odoslať externému stavebnému dozoru do piatka tohto týždňa. Ten celý proces posúdi.HN pripomína, že Salini Impregilo a Dúha ešte minulý rok na jeseň žiadali o predĺženie termínu odovzdania tunela. Argumentovali tým, že geologické podložie je iné, ako ukazovali výsledky z prieskumnej štôlne. To podľa nich spôsobuje stratu každý mesiac 200 metrov oproti plánovanému výkonu v dobrej geológii.