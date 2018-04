Zhruba polovica mladých Slovákov sa zapája do dobrovoľníctva

Podobne ako na hrade Čabraď dobrovoľníci pomáhali pri obnove hradu Lednica. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Až 50 percent mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov sa za posledný rok zapojilo do dobrovoľníctva. Vyplýva to z výsledkov výskumu o dobrovoľníctve mládeže, ktorý realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici ako súčasť pripravovanej Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.Podobný výskum sa realizoval v roku 2011. Vtedy na dobrovoľníctve participovalo 25,7 percenta mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov, vlani to bolo až 50 percent, pričom najviac sa dobrovoľníctvu venovala mládež vo vekovej skupine 15 – 19 rokov.uviedla jedna z autoriek výskumu Alžbeta Brozmanová Gregorová.Medzi najobľúbenejšie oblasti, v ktorých sa mladí ľudia realizujú, sa zaraďuje životné prostredie, šport, zdravie, sociálne služby, ale i detské a mládežnícke organizácie.priblížila Brozmanová Gregorová. Zároveň dodala, že najvýznamnejšími bariérami, ktoré mladých brzdia pri zapájaní sa do dobrovoľníctva, sú nedostatok času, neinformovanosť a nepožiadanie o pomoc.