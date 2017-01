Žiaci bánovskej SOŠ mali počas praxe v dielňach osem stupňov Celzia

Na snímke jedna z budov Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou 11. januára 2017. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Na snímke dielňa odborného výcviku v Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou 11. januára 2017. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bánovce nad Bebravou 11. januára (TASR) - Pri teplote osem stupňov Celzia absolvovali v pondelok 9. januára odborné praktické vyučovanie v dielňach žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Upozornili na to rodičia detí. Vedenie vzdelávacej inštitúcie o probléme s nízkou teplotou vie, problémom je podľa neho zastaraná budova. Škola prijala aj opatrenia. Podľa vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) mali problémy s nízkou teplotou i ďalšie dve školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, konkrétne tie v Handlovej." povedal dnes jeden zo študentov školy, podľa ktorého sa kúri, len dielňa je veľký priestor a nevykúri sa dostatočne. Jeho slová potvrdil aj jeho spolužiak, ktorý študuje odbor programátor obrábacích a zváracích strojov. "" podotkol." uviedla zástupkyňa riaditeľa pre odborný výcvik Zuzana Tomová. Škola sa podľa jej ďalších slov v súčasnosti snaží pripravovať v spolupráci so svojím zriaďovateľom projekt na komplexnú rekonštrukciu dielní. "" poznamenala.Vedenie školy prijalo v súvislosti so vzniknutou situáciou aj opatrenia. "" priblížila Tomová. Ako podčiarkla, škola sa tento problém snaží riešiť. "" uzavrela.TSK vníma ako jednu z možností zrekonštruovať dielne SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, reagovala dnes pre TASR poverená vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Veronika Rezáková. "" konkretizovala.Podobná situácia ako v bánovskej škole sa podľa Rezákovej vyskytla aj na SOŠ a gymnáziu v Handlovej. "" priblížila.Na Gymnáziu v Handlovej na Lipovej ulici eviduje TSK zase problém s nefunkčným kotlom. "" dodala Rezáková.