Žiaci, ktorí vypĺňali piatacký monitor elektronicky, boli úspešní

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 23. januára (TASR) – Piataci, ktorí vypĺňali zadania v Testovaní 5 elektronicky, boli úspešnejší ako ich spolužiaci, ktorí vypĺňali test v papierovej forme. Vyplýva to z výsledkov testovania, ktoré dnes zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Výsledky taktiež ukázali, že horšie dopadli žiaci, ktorí navštevujú málotriedne školy.Testovanie sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1485 základných školách. Z toho bolo 1344 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testy písalo spolu 45.299 piatakov.Žiaci písali monitor z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,3 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 61,6 % a chlapci 62,9 %. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 61,9 % a v elektronickej forme 71,8 %. Z hľadiska kraja boli v matematike najúspešnejší žiaci z Bratislavského kraja a najmenej úspešní z Košického kraja. Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Bratislava I a Bratislava IV. Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou.Priemerná úspešnosť testu z matematiky na neplnoorganizovaných školách (málotriedne školy) bola 52,2 %. „Žiaci z neplnoorganizovaných škôl dosiahli horšie výsledky oproti výsledkom žiakov z plnoorganizovaných škôl,“ konštatuje NÚCEM. Najslabšie výsledky takýchto škôl boli v okresoch Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Poltár, Michalovce, Lučenec.Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 63,1 %. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 65,8 % a chlapci 60,5 %. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 62,8 % a v elektronickej forme 71,2 %. Z hľadiska kraja boli najúspešnejší žiaci Bratislavského kraja a najmenej zas žiaci z Košického kraja. Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresu Bratislava I. Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Kežmarok a Vranov nad Topľou.Aj pri teste zo slovenského jazyka dopadli horšie žiaci z málotriedok. „Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry na neplnoorganizovaných školách bola 55,5 %,“ informoval NÚCEM.Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 55,5 %.Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na druhý stupeň ZŠ, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z prvého na druhý stupeň na ZŠ. Na testovaní sa prvýkrát zúčastnili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.