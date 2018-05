Žiaci s mentálnym postihnutím si zmerajú sily v kuchárskej súťaži

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Kremnica 22. mája (TASR) - Vedomosti, ale aj praktické zručnosti pri príprave jedál žiakov s mentálnym postihnutím z odborných učilíšť z celého Slovenska preverí súťaž, ktorú vo štvrtok (24.5.) organizuje v Kremnici odborné učilište internátne.Ako priblížila majsterka odborného výcviku Mariana Zábradyová, na súťaži, ktorú na škole organizujú po šiesty raz, sa zúčastní 13 súťažných dvojíc. Úlohou žiakov bude pripraviť kuracie filé s mrkvovým pyré a mätovú minerálku. Odborná porota bude hodnotiť ich estetickú stránku, no zároveň ich bude aj degustovať.priblížila.Poslaním súťaže je podľa Zábradyovej tvorivo rozvíjať kompetencie týchto žiakov nielen v teoretickej, ale aj praktickej príprave a zároveň im dať možnosť vzájomne sa porovnávať v konkurenčnom prostredí.Podľa Zábradyovej sa kremnickým žiakom na súťaži väčšinou darí, výnimkou nebolo v minuloročných súťažiach ich umiestnenie na prvých priečkach. S podobnými očakávaniami idú do súťaže aj tento rok, oveľa dôležitejšie je však podľa Zábradyovej to, že sa žiaci stretnú, porovnajú si svoje vedomosti a zručnosti, a tak ukážu, či svoj odbor zvládnu, alebo nie.