Žiaci si môžu vďaka národnému projektu rozvíjať záujmovú orientáciu

Ilustračná snímka Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Národný projekt Škola otvorená všetkým motivuje žiakov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia k zmysluplnému tráveniu voľného času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy využívané v rámci celodenného výchovného systému. Žiaci tak majú možnosť rozvíjať svoju záujmovú orientáciu zážitkovou formou aj v popoludňajších hodinách.informovala Dana Mahútová z Metodicko-pedagogického centra. Takou bola aj súťaž, počas ktorej mohli žiaci základných škôl ponúknuť pohľad do ich života počas práce a tvorby v záujmových útvaroch. Ich cieľom bolo vytvoriť komiks. Žiaci materských škôl sa zas mohli zapojiť do výtvarnej súťaže.priblížil témy víťazných prác odborný garant v prostredí základných škôl Pavol Kočiš.povedala Mahútová. Národný projekt vyhlásil novú súťaž, v rámci ktorej môžu zapojené školy zasielať fotografie z činnosti v záujmových útvaroch do 19. marca.