Žiaci v Leviciach budú od septembra cestovať v MHD zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 23. júna (TASR) - Od nového školského roka budú žiaci v Leviciach cestovať v mestskej hromadnej doprave (MHD) zadarmo. Ako TASR informovala hovorkyňa Mestského úradu (MsÚ) v Leviciach Adriana Macáková, rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí dňa 22. júna schválením nového cenového výmeru cestovného v MHD s účinnosťou od 1. septembra.Podľa jej ďalších slov je hlavným dôvodom návrhu spustenie projektu Poď s nami do školy busom zdarma! s cieľom uľahčenia dopravy školákov do školy, odbremenenia rodičov a zlepšenia dopravnej situácie pri školách počas rannej a poobedňajšej špičky.uviedla Macáková.povedal o dôvodoch tohto kroku primátor mesta Štefan Mišák.dodal primátor.Na základe tohto projektu pre žiakov základných škôl a žiakov osemročného gymnázia tried prima, sekunda, tercia a kvarta, ktorí majú trvalý pobyt v Leviciach, poslanci schválili bezplatné cestovné.doplnila hovorkyňa.