Žiaci z Bakošky to majú iba na skok do múzeí a knižníc

Na snímke deti počas vyučovania na Základnej škole Jána Bakossa v Banskej Bystrici 23. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) – Čitateľské denníky, celoslovenská literárna, výtvarná a hudobná súťaž o Cenu Jána Bakossa, ale aj udržiavanie vianočných tradícií vrátane stolovania - to všetko patrí k Základnej škole (ZŠ) Jána Bakossa v Banskej Bystrici.Ako hovorí jej riaditeľka Margita Karaková, vďaka polohe školy, ktorá sídli v centre mesta, to majú iba na skok do múzeí, knižníc alebo do ďalších kultúrnych inštitúcií. Na podujatia sa nemusia prepravovať MHD ako žiaci z iných škôl.priblížila Karaková.Škola spoločne s Literárno-hudobným múzeom každoročne organizuje súťaž o Cenu Jána Bakossa, do ktorej im chodia literárne i výtvarné diela detí z ostatných škôl. Tému každý rok obmieňajú. Keďže ZŠ v roku 2011 prevzala čestný titul aj takto chce udržiavať tradície a pripomínať si človeka, ktorého meno nesie.Deti však učí aj vianočným tradíciám. V posledný deň pred prázdninami si v triedach robia vianočné stoly, na ktorých nechýbajú koláče, vianočné oblátky či opekance a s učiteľmi sa rozprávajú, ako sa kedysi stolovalo a aké tradície udržiavali naši predkovia.ZŠ nezabúda ani na bývalých zamestnancov, ktorí sú už dnes na dôchodku.dodala Karaková. Minulý týždeň ich prišlo okolo 20.