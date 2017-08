Žiaci ZŠ v Štúrove budú počas školského roka cestovať zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štúrovo 31. augusta (TASR) - Od nového školského roka 2017/2018 budú žiaci základných škôl v Štúrove v okrese Nové Zámky cestovať do školy zadarmo. Ako TASR informovala dopravná riaditeľka spoločnosti Arriva Nové Zámky Hana Jahodníková, bezplatnú prepravu im umožní spoločný projekt mesta a dopravnej spoločnosti.Cieľom projektu je ponúknuť rodičom alternatívne riešenie dopravy detí do škôl a zlepšiť situáciu v čase raňajšej dopravnej špičky.povedala Jahodníková.Žiaci môžu využívať bezplatné cestovanie počas celého školského roka, teda od 4. septembra do 30. júna 2018.vysvetlila dopravná riaditeľka spoločnosti.dodal primátor mesta Štúrovo Eugen Szabó.