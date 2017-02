Žiačka z Oravy pocestuje do Bruselu, vyhrala súťaž v preklade

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Tvrdošín 2. februára (TASR) - Žiačka tvrdošínskeho gymnázia Agáta Brozová sa dnes stala víťazkou jubilejného 10. národného kola európskej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (Mladí prekladatelia). Spolu s ďalšími 27 úspešnými študentmi stredných škôl z celého kontinentu pocestuje do Bruselu, aby si 5. apríla prevzala cenu za najvernejší preklad do slovenčiny.povedala pre TASR Agáta Brozová.Ako TASR informovala Ingrid Ludvíková zo Zastúpenia Európskej komisie, na Slovensku sa do súťaže zapojilo celom 13 škôl a 57 jazykovo zdatných tínedžerov. Študenti mali za úlohu prekladať texty o jazykoch a preklade z ľubovoľného z 24 jazykov EÚ. Žiaci z celej Európy využili 152 jazykových kombinácií, medzi ktorými sa objavil napríklad preklad z gréčtiny do lotyštiny a z bulharčiny do portugalčiny. Všetci víťazi si vybrali preklad do materinského jazyka.skonštatoval Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.Súťaž Juvenes Translatores organizuje od roku 2007 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad vo všetkých členských štátoch EÚ. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie v školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké to je byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť 17-roční žiaci stredných škôl. Súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ vrátane jej najvzdialenejších regiónov.