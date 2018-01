Žiaden rýchlik nemôže byť od januára popísaný grafitmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. januára (TASR) - Grafiti nie sú na rýchlikoch prípustné a vlaky v regionálnej doprave musia ponúkať možnosť prepraviť jeden bicykel na každých začatých 40 sedadiel. To sú niektoré z nových štandardov vlakovej dopravy, ktoré začali na Slovensku platiť od januára tohto roku.Ich dodržiavanie kontroluje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a na porušenie štandardov môže upozorniť aj verejnosť na stránke standardy@mindop.sk.Rezort dopravy zavádza štandardy, čiže podmienky, ktoré musia pre cestujúcich dodržiavať dopravcovia, postupne od roku 2014 a od roku 2015 sa k nim pridali aj štandardy pre železničné stanice. Keďže sa štandardy zavádzajú postupne, každý rok k nim pribudnú niektoré nové. Za ich porušenie hrozia dopravcom či Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) pokuty.Od januára 2018 tak nie sú prípustné grafiti na vozňoch všetkých vnútroštátnych rýchlikoch a takýto vozeň nesmie byť v domovskej stanici zaradený do vlaku prevádzkovaného v zmysle Zmluvy vo verejnom záujme.Takéto opatrenie platilo už od januára 2015, ale vzťahovalo sa len na vlaky s označením 6xx. Aktuálne sa tak rozšírilo na všetky rýchliky a od 1. januára 2020 sa má vzťahovať na všetky vlaky, ktoré sú prevádzkované vo verejnom záujme.Zároveň musia niesť od januára tohto roku všetky vozidlá používané v železničnej osobnej doprave korporátny náter a logo dopravcu. Výnimku tvoria podľa ministerstva dopravy len železničné vozidlá so schváleným odlišným náterom a vozidlá cudzích dopravcov, ktoré sú dočasne prenajaté.Dopravca môže pritom využiť exteriér týchto vozidiel ako mediálny priestor. Reklama však musí byť v súlade s príslušnou legislatívou, nemôže porušovať dobré mravy a nemôže smerovať proti záujmom dopravcu alebo objednávateľa dopravy.doplnili pre TASR z odboru komunikácie ministerstva dopravy.Rezort dopravy pritom vykonáva počas roka pravidelné kontroly dodržiavania štandardov. Celkovo ministerstvo za rok 2017 urobilo 51 kontrol vo vlakoch štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Dopravca dostal zatiaľ od začiatku roku 2017 sankcie vo výške 13.235 eur.Najčastejším dôvodom pre pokuty boli podľa ministerstva nedostatky v prípade toaliet, vonkajších a vnútorných dvier či odpadkových košov. Medzi ďalšie patrili aj nedostatočná čistota interiéru alebo exteriéru vozidiel, grafiti a meškania vlakov pre poruchy rušňa.U súkromného dopravcu RegioJet vykonalo ministerstvo 22 kontrol a spoločnosť dostala zatiaľ za rok 2017 pokuty vo výške 1570 eur. Sankcie boli podľa rezortu za toalety, nefunkčné umývadlá či nefunkčnú klimatizáciu a neplnenie ukazovateľov grafikonu. Niektoré zmluvné ukazovatele, ako počet odrieknutých a nevypravených vlakov z viny dopravcu však ešte ministerstvo v prípade dopravcov analyzuje.dodalo ministerstvo dopravy. Vo väčšine prípadov sa podľa rezortu plnili štandardy a občasné nedostatky boli kvôli exteriérom budov, ktoré mali napríklad grafiti, opadanú omietku či poruchy fasády alebo nečistotu v interiéroch. ŽSR dostali od ministerstva za rok 2017 sankcie vo výške 1240 eur.