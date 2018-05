ŽIADNE VÝHOVORKY: Hokejistov ČR posilnia na MS veľké mená z NHL

Na archívnej snímke vpravo český hráč David Pastrňák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 9. mája (TASR) - Útočníci David Pastrňák a David Krejčí posilnia českú hokejovú reprezentáciu na MS v Dánsku. Obaja úspešne prešli vo svojom zámorskom klube Boston Bruins výstupnou lekárskou prehliadkou a priletia do Európy. Pre portál idnes.cz to v utorok večer potvrdil tréner českého tímu Josef Jandač.Boston vypadol v 2. kole play off zámorskej NHL s Tampou Bay. Zástupcovia reprezentácie boli s hráčmi dopredu dohodnutí a čakali už iba na potvrdenie ich rozhodnutia.uviedol Jandač.Česi ešte pred utorňajším zápasom so Švajčiarskom dopísali na súpisku aj obrancu Jakuba Krejčíka.dodal český kouč.