Žiadny Sagan, žiadna Tour de France, zúria fanúšikovia po jeho vyradení z pretekov

Väčšina z nich pripomína, že Cavendish už padal v momente, ked ho pravdepodobne zasiahol Saganov lakeť, lebo ešte predtým sa v snahe vyhnúť bariére oprel hlavou o povedľa neho upaľujúceho Slováka. Už po tomto kontakte stratil Brit kontrolu nad bicyklom.

“Podporujem Petra Sagana!,” napísal Max Malho na twitteru a pridal čoraz populárnejší na červeno preškrtnutý znak Tour de France. “Žiadny Sagan, žiadna Tour de France,” pridal krátky komentár užívateľ pod iniciálkami MK.

Peter Albert Kesley v tom má tiež jasno: “Už sa nebudem pozerať na Tour de France, keďže Peter Sagan je out. Cavendish nebol v práve, lebo sa snažil dostať tam, kde nemal priestor.”

Lowri Buckleyová napísala, že je poriadne otrávená. “Doslova zúrim, že Sagan je mimo. Spomeniete si ešte na rok 2013, keď Cavendish urobil čosi oveľa horšie? Hanebné rozhodnutie…” Táto užívateľka k svojmu statusu na twitteri pridala aj video z Tour de France 2013, na ktorom Cavendish pri predbiehaní zjavne vrazil do Holanďana Toma Veelersa, ktorý rozbiehal špurt pre Nemca Marcela Kittela.

Desiatu etapu s cieľom v Saint Malo vtedy vyhral Kittel pred krajanom Greipelom a práve Cavendishom a Brit zostal nepotrestaný. (Peter Sagan skončil na 4. mieste – pozn. SITA).

Na stranu Petra Sagana sa postavil aj americký redaktor špecializovaného webu CyclingTips Neal Rogers.

"Sagan má veľmi dobrú reputáciu v pelotóne. Čo sa týka športového ducha, je to férový pretekár, ktorý si drží svoju dráhu v šprinte," uviedol Rogers.

Ďalší rešpektovaný cyklistický portál VeloNews vo svojom analytickom článku vyjadril počudovanie nad tvrdým verdiktom rozhodcovskej komisie UCI vylúčiť Petra Sagana z Tour de France.

"Zostáva nejasné, kto spôsobil pád Marka Cavendisha a práve preto je diskvalifikácia Petra Sagana absurdnou. Rozhodcovská jury vo svojom stanovisku cituje pravidlo UCI, ktoré jej umožňuje pozmeniť pôvodné rozhodnutie o sankcii pretekára v súvislosti s ohrozením viacerých jazdcov na úplnú diskvalifikáciu v obzvlášť závažnom prípade."

"Položme si však otázku: naplnil tento prípad podstatu mimoriadnej závažnosti? Takéto označenie predpokladá určitú úroveň úmyslu a agresie. Priradenie motívu založeného výlučne na akcii je vždy zradné a ešte viac v rýchlosti 70 kilometroch za hodinu," napísal redaktor VeloNews Caley Fretz.

"Nezodpovedaná otázka znie, či pohyb Sagana smerom ku Cavendishovi bol naozaj agresívny alebo iba reaktívny. Z videa spredu sa zdá, že Saganov lakeť mieri na Cavendisha vo chvíli, keď už padá a vlastne ani nie je jasné, či sa ho vôbec dotkol," dodáva vo svojej analýze VeloNews.

Kritické reakcie na diskvalifikáciu slovenského pretekára prostredníctvom twitteru pridali aj viaceré bývalé osobnosti cyklistického šprintu.

"Nesúhlasím s tým, ako rozhodla komisia súvislosti so Saganom. Trest v etape áno, ale nie vylúčenie z Tour," napísal Austrálčan Robbie McEwen, víťaz bodovacej súťaže na TdF 2002, 2004 a 2005.

Ešte jednoznačnejšie vyjadril svoj názor držiteľ zeleného dresu z roku 2003, ďalší austrálsky cyklista Baden Cooke.

"Poslať Sagana domov je zlé rozhodnutie. Bolo to neúmyselné z jeho strany. Lakte sa často používajú v prípade, aby ste zabránili vlastnému pádu," uviedol Cooke.

Bývalý skvelý taliansky špurtér Alessandro Petacchi krátko podporil reakcie McEwena či Sagana. "Súhlasím s vami," napísal.

Dlhoročný účastník TdF Nemec Jens Voigt má zaujímavý názor v súvislosti s "osudným" kontaktom Sagana a Cavendisha, po ktorom obaja skončili na TdF. Prvý pre diskvalifikáciu a druhé pre zlomenú lopatku.

"Doprajte si čas a pozrite si celý dojazd spomalene. Potom zabudnete na Petra a Cava. Zamerajte sa na Démara. On prvý zmenil svoju trajektóriu pohybu. Ak chceme trestať niekoho, najprv by sme to mali zvážiť. Démarov pohyb takmer spôsobil pád Bouhanniho. Ten sa snažil zachrániť a pohol sa smerom k Saganovi. Podľa môjho názoru je diskvalifikácia prehnaná. Mínus 80 bodov v súťaží o zelený dres? Okej, rovnako časová penalizácia v etape, ale nič viac nebolo treba," myslí si Voigt, víťaz 3 etáp na TdF.