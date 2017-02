Žiadosti o eurofondy posúdia náhodní hodnotitelia, ÚPVII chystá zmeny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. februára (TASR) – Žiadosti o nenávratný príspevok z eurofondov by mali posudzovať náhodne pridelení hodnotitelia. Počíta s tým Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý sa rozhodol zaviesť do praxe viacero návrhov od Nadácie Zastavme korupciu.uviedol pre TASR analytik nadácie Matej Hruška.Úradu preto predstavili viacero malých zmien, cez ktoré chcú eurofondový systém „postrčiť“ k tomu, aby bol otvorenejší, transparentnejší a správal sa štandardne. Ide napríklad o zmeny v systéme schvaľovania národných projektov.doplnil Hruška.ÚPVII sa s niektorými návrhmi nadácie stotožnil a viaceré z nich už zavádza do praxe.opísala riaditeľka komunikačného odboru úradu Janka Burdová.Úrad podpredsedu vlády podľa nej vidí pridanú hodnotu vo zverejňovaní zámerov národných projektov na jednom mieste, na portáli www.partnerskadohoda.gov.sk, a podnikne kroky smerujúce k naplneniu tohto opatrenia.priblížila Burdová.ÚPVII súhlasí aj s potrebou ďalšieho sprísňovania dohľadu nad implementáciou národných projektov. V súčasnosti schvaľuje každé písomné vyzvanie pre národný projekt a posudzuje dôvody, prečo riadiaci orgán uprednostnil túto formu namiesto dopytovo orientovanej výzvy, ako aj prínos projektu k dosahovaniu cieľov.Šéfka komunikácie zároveň pripomenula, že Pellegrini už vlani inicioval zavedenie povinného menšinového zastúpenia štátu v monitorovacích výboroch pre väčšiu transparentnosť a dohľad verejnosti či dvojkolovosť výziev s cieľom finančnej úspory a zníženia byrokracie.uzavrela Burdová.