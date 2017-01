Žiakom bánovskej ZŠ odovzdal výpisy z vysvedčení minister školstva

Minister školstva Peter Plavčan (vpravo) odovzdal žiakom výpisy polročných vysvedčení na Základnej škole na Školskej ulici v Bánovciach nad Bebravou 31. januára 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bánovce nad Bebravou 31. januára (TASR)- Jednotky, dvojky, ale i horšie známky si dnes našli na svojich vysvedčeniach žiaci vybranej triedy druhého a šiesteho ročníka Základnej školy (ZŠ) Školská v Bánovciach nad Bebravou. Výpisy z vysvedčení im osobne odovzdal minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS).povedal Plavčan po odovzdaní výpisov z vysvedčení.Otázka, akú známku by si dal za svoju prácu v tom prvom polroku, je podľa jeho slov ťažká.doplnil.Jednotkou a možno aj jednotkou s hviezdičkou by ohodnotila podľa svojich slov ministrovu prácu riaditeľka ZŠ Školská Renáta Gieciová.zhodnotila.Nová koncepcia školstva podľa slov Gieciovej obsahuje výborné veci, niektoré z nich by so svojimi kolegami zase pripomienkovala, ale na to podľa nej bude priestor.uzavrela.