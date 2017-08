Žiakom pribudne viac hodín dejepisu, rozšíri sa ponuka odborov v SOŠ

Na snímke Stredná odborná škola, Odborné učilište a Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici Bratislave. Ilustračná snímka.



Bratislava 25. augusta (TASR) – Od školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva, ktoré schválilo dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu.uviedlo ministerstvo. Vďaka zvýšenej hodinovej dotácii budú mať učitelia dejepisu v deviatom ročníku priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky aj s využitím doplnkových materiálov, exkurzií či diskusií s dôrazom na historicko-spoločenské súvislosti.Novinkou od nového školského roka bude aj to, že sa posilní časová dotácia vyučovacieho jazyka u žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín.V školskom roku 2017/2018 sa taktiež rozšíri ponuka odborov na stredných odborných školách (SOŠ) o desať nových, ako sú napríklad bioenergetika, sklársky dizajn, manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu či informačné a digitálne technológie. K rozšíreniu skupiny učebných odborov dôjde taktiež v špeciálnych školách, a to o odbor gastronomické služby.