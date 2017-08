Žiakov v Považskej Bystrici čakajú po prázdninách vynovené školy

Ilustračná snímka Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Považská Bystrica 27. augusta (TASR) – Školákov niektorých základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica privítajú začiatkom školského roka vynovené priestory. Samospráva zo štátnych dotácií a vlastného rozpočtu investovala do opráv desiatky tisíc eur.povedal primátor Považskej Bystrice Karol Janas.Obnovy telocvične sa dočkala Základná škola (ZŠ) Nemocničná. Celkovo sa tu preinvestovalo približne 33.000 eur, pričom 25.000 eur bola dotácia štátu, 8000 spoluúčasť mesta.skonštatovala riaditeľka školy Zuzana Slaninková.V Základnej škole Stred sa zrealizovala rekonštrukcia strešného plášťa. V minulosti sa zrekonštruovali približne dve tretiny strechy, v tomto roku sa podarilo dokončiť aj zvyšok. Škole by nový strešný plášť mal priniesť nielen väčší komfort, ale aj ďalšie energetické úspory. Investícia tu bola vo výške takmer 31.000 eur. Školu čaká v najbližšom období aj kompletná rekonštrukcia striech oboch telocviční. Ich havarijný stav riešili poslanci schválením 100.000 eur z mestského rozpočtu.povedala riaditeľka školy Oľga Zbitovská.Ďalšie investície smerovali počas prázdnin do rekonštrukcie asfaltového povrchu pred vstupom do ZŠ Školská (21.000 eur), rekonštrukcie átria v ZŠ Slovanská (11.000 eur). V najväčšej mestskej škole – ZŠ Slovenských partizánov, pribudne počas školského roka nové multifunkčné ihrisko za 41.000 eur. Vyriešenie problémov so statikou Materskej školy Grznára si vyžiadala investíciu 30.000 eur a mesto investovalo aj do rekonštrukcie sociálnych zariadení MŠ Šebešťanová.doplnil považskobystrický primátor.