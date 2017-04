ŽIAKOVÁ: V 2. kole francúzskych volieb existuje riziko väčšej neúčasti

Dobrovoľníci sčítavajú volebné lístky v prvom kole prezidentských volieb po uzatvorení volebnej miestnosti v Paríži 23. apríla 2017, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. apríla (TASR) - Výsledok prvého kola prezidentských volieb odráža nutnosť zmeny vo francúzskom systéme vo viacerých, ak nie všetkých, rovinách spoločnosti. Pre TASR to uviedla Gabriela Albrecht Žiaková, predsedníčka Slovaquitaine, organizácie pre rozvoj slovensko-francúzskych vzťahov so sídlom v Bordeaux.uviedla.Odhodlanie, s akým podľa Žiakovej bojovali kandidát "vnútorne krvácajúcej" pravice Francois Fillon a krajne ľavicový kandidát Jean-Luc Melénchon, nedosiahlo svojím posunom k viacerým ideovým extrémizmom dostatočnú odozvu.uviedla.Okrem Jeana-Luca Melénchona, pravica, stred a aj ľavica oficiálne podporili v druhom kole Macrona.zdôrazňuje Žiaková.Zároveň uviedla, že pre mnohých voličov zostáva druhé kolo veľkým ideologickým otáznikom, v dôsledku čoho existuje reálne riziko zvýšenej neúčasti.konštatovala.Ak by sa stal Macron prezidentom a nepodarilo by sa mu vytvoriť stabilnú vládu a parlament s novými tvárami na realizáciu hĺbkových reforiem, Žiaková si myslí, že by tak prostredníctvom protikandidátky Le Penovej pripravil pôdu na frexit, teda vystúpenie Francúzska z Európskej únie.