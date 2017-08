Žiaromat utŕžil do konca júla tržby 5,1 milióna eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kalinovo 31. augusta (TASR) - Tržby 5,1 milióna eur a zisk pred zdanením vo výške 75.000 eur eviduje za prvých sedem mesiacov tohto roku slovenský výrobca žiaruvzdorných materiálov, Žiaromat Kalinovo. Tržby sú zhruba o 10 % vyššie, ako v rovnakom období vlani.Ako pre podnikové noviny uviedol obchodný riaditeľ firmy Roman Gál, export v danom období predstavoval 60 % z celkového predaja. Žiaruvzdorné materiály spoza brán firmy putovali predovšetkým do oceliarní a zlievarní v Českej republike, Ukrajine, Slovinska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska a Maďarska a pre výrobcov kachlí do Maďarska, Rakúska a Dánska.Za dobrými výsledkami je podľa Gála najmä zvýšený dopyt po žiaruvzdorných materiáloch. Spoločnosť medziročne predala o 33 % viac magneziovouhlíkatých statív, syntetických trosiek a magnéziových hmôt.Obchodný riaditeľ predpokladá v nasledujúcich mesiacoch pozitívne trendy z hľadiska výroby i predaja. Firma navyše plánuje investovať do modernizácie šnekového vákuového lisu a vibračných sít a začať chce tiež s druhou etapou rekonštrukcie budovy laboratória a zmodernizovať chce aj prevádzkový výťah.