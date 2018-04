Žiarska slávnosť vína ponúkne tradičné vína Tekova

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Žiar nad Hronom 26. apríla (TASR) - Vína z oblasti Tekova, hudobný program, ale aj gastro špeciality ponúkne Žiarčanom a návštevníkom mesta Žiarska slávnosť vína, ktorú 19. mája chystajú v Parku Štefana Moysesa. Ako uviedol hovorca mesta Martin Baláž, podujatie, ktoré nesie aj názov Víno v parku, je náhradou za vínny festival, ktorý bol niekoľko rokov súčasťou tradičného mestského jarmoku."Podujatie sa možno stane aj tradíciou. Tento rok sme sa rozhodli ho urobiť so združením Terroir Tekov, ktoré združuje vinárov z oblasti Levíc," podotkol. Spolupráca s týmito vinármi nie je náhodná. Okrem toho, že táto vinárska oblasť je geograficky najbližšia k Žiaru, oba územia spájajú aj niektoré historické súvislosti."Naše mesto bolo od konca 18. storočia sídlom banskobystrickej diecézy. Práve táto novovzniknutá diecéza dostala od Márie Terézie do majetku obce Čajkov, Tekov a Rybník, ktoré boli vždy povestné výrobou kvalitného vína, a celá biskupská stolica používala ako omšové víno práve čajkovské víno," priblížil Baláž s tým, že toto víno sa tak symbolicky vráti späť do bývalého biskupského parku.Podujatie začne o 14.00 h a potrvá do večerných hodín. V programe vystúpi folklórna skupina Dolina z Čajkova, Ann Bartová band či Ria Ferčáková a hostia. Na návštevníkov bude čakať aj občerstvenie, ako pečené prasiatko, grilované špeciality či ochutnávka syrov.