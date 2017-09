Žiarski poslanci odsúhlasili peniaze aj na parkovacie miesta

Žiar nad Hronom. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Žiar nad Hronom 29. septembra (TASR) - Finančné prostriedky na vybudovanie nových parkovacích miest na ulici Jiráskovej i zvýšenie základného imania mestských Technických služieb, s.r.o., schválili žiarski poslanci na štvrtkovom (28.9.) rokovaní mestského zastupiteľstva v 4. zmene rozpočtu mesta na tento rok.Na nové parkovacie miesta na Jiráskovej ulici poslanci odsúhlasili 27.000 eur. Podľa primátora Petra Antala budú vybudované na zelenom páse, a tiež betónovej ploche, ktorá sa na tejto ulici nachádza po bývalej predajni ovocia a zeleniny. Parkovacie miesta by mali byť podľa jeho slov hotové ešte tento rok.Poslanci tiež odsúhlasili zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu do mestskej obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., vo výške 200.000 eur, a to v súvislosti s rekonštrukciou mestského futbalového štadióna.V 4. zmene rozpočtu poslanci schválili aj 4000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá má ukázať, ako zrekonštruovať Mestské kultúrne centrum, aby sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti tohto objektu.vysvetlil Antal.