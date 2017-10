Žiarsky zimný štadión zrekonštruujú, čoskoro chcú začať s prácami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 16. októbra (TASR) - Žiarsky zimný štadión, ktorý nie je od roku 2008 v prevádzke, je opäť bližšie k svojej rekonštrukcii. Žiarski mestskí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva svojimi rozhodnutiami upravili právne vzťahy a tiež odsúhlasili finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu.V súčasnosti má tento športový stánok v dlhodobom prenájme spoločnosť Sport trend, ktorá zároveň vlastní časť pozemkov pod štadiónom. Poslanci odsúhlasili odkúpenie týchto pozemkov za 3300 eur a tiež ukončenie nájomného vzťahu. Ako priblížil primátor Peter Antal, mesto uzatvorí za účelom rekonštrukcie novú nájomnú zmluvu a to s mestskou spoločnosťou Technické služby.vysvetlil Antal.Rekonštrukcia štadióna má stáť dva milióny eur. Jeden milión dá mesto z vlastného rozpočtu, rovnakú sumu na dostavbu športoviska mestu prisľúbil ešte počas januárovej návštevy premiér Robert Fico (Smer-SD).Podľa Antala má mesto v súčasnosti vypracovaný projekt, ktorý sa však rozhodlo pre vysoké náklady na rekonštrukciu športoviska prepracovať.vysvetlil Antal s tým, že zrekonštruované budú aj sociálne zariadenia. K tejto tribúne budú dostavané jednoduché tribúny na sedenie. Nový štadión by mal mať po rekonštrukcii kapacitu 1200 miest na sedenie a 540 miest na státie.S búracími prácami podľa primátora začnú v najbližších dňoch, rekonštrukcia by mala byť hotová do konca roka 2018.podotkol Antal. Po rekonštrukcii by mal byť štadión v prevádzke deväť mesiacov v roku a prístupný aj verejnosti.