Zidane očakáva návrat Ronalda, Barcelone bude dlhší čas chýbať Dembélé

Na snímke hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 18. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Zinedine Zidane bude môcť v stredajšom zápase 5. kola La Ligy proti Betisu Sevilla počítať už aj s Cristianom Ronaldom, ktorému sa skončil disciplinárny trest.Portugalčan dostal päťzápasový dištanc po zápase o španielsky Superpohár pred začiatkom ligy, keď po vylúčení strčil do rozhodcu. Ronaldo sa vráti do základnej zostavy, na lavičku sa naopak posadí Borja Mayoral. Dvadsaťročný útočník bol pritom jednou z hlavných postáv pri triumfe "bieleho baletu" na ihrisku Realu Sociedad (3:1) v nedeľňajšom stretnutí. Prvý gól dal a mal prsty aj v druhom. Po jeho akcii si domáci strelili vlastný gól.povedal Zidane, ktorého okrem toho teší aj návrat formy Garetha Balea. Waleský ofenzívny stredopoliar sa rovnako prezentoval gólom.dodal francúzsky kouč.Hlavy v smútku majú naopak v Barcelone. V ligovom zápase na ihrisku Getafe musel odísť z ihriska Ousmane Dembélé už v 29. minúte. Dôvodom je roztrhnutá šľacha na ľavom stehne, ktorá ho vyradí na dlhší čas, predpokladaná doba liečby sa odhaduje na tri až štyri mesiace. Dvadsaťročný Francúz tento týždeň odcestuje do Fínska, kde sa stretne s renomovaným odborníkom na svalové zranenia Sakari Oravaom, ktorý predtým liečil aj Davida Beckhama, Pepa Guardiolu či Jonathana Woodgatea. Trénera Kataláncov Ernesto Valverde potešil aspoň výsledok, o víťazstvo 2:1 sa postarali náhradníci Paulinho a Denis Suarez. Do zápasu zasiahol aj tretí hráč z lavičky Gerard Deulofeu, ktorý by mal nahradiť v základnej zostave Dembélého.povedal Deulofeu.