Zidane po ďalšej strate vyhlasuje, že Real musí byť efektívnejší

Cristiano Ronaldo (vpravo) z Realu Madrid reaguje po tom, čo rozhodca Ricardo de Burgos mu dal červenú kartu, uprostred tréner Realu Madrid Zinedine Zidane. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 10. septembra (TASR) - Španielsky futbalový majster Real Madrid stratil ďalšie ligové body, keď v sobotu v 3. kole La Ligy doma len remizoval s UD Levante 1:1. Trénera "bieleho baletu" Zinedina Zidana môže mrzieť i vylúčenie brazílskeho obrancu Marcela, no najmä zranenie francúzskeho útočníka Karima Benzemu.Na čele tabuľky sa s plným počtom deviatich bodov vyhrieva FC Barcelona, ktorá v mestskom derby prevalcovala Espanyol 5:0 po hetriku argentínskeho útočníka Lionela Messiho. V drese "Barcy" debutoval Francúz Ousmane Dembélé, ktorý prišiel do hry v druhom polčase a pripravil v 90. minúte gól Luisovi Suarezovi.Real má po troch kolách na konte 5 bodov za jednu výhru a dve remízy. V sobotu musel po góle Iviho Lopeza z 12. minúty doháňať stratu a vyrovnať dokázal ešte pred prestávkou Lucas Vazquez. Ale v druhom polčase už domáci gól nestrelili, hoci Toni Kroos v závere trafil tyč. A prišli aj o Marcela po zákroku na Jeffersona Lemara v 89. minúte. Zraneného Benzemu musel už v 28. minúte vystriedať Gareth Bale a podľa prvých informácií by 29-ročný útočník mal vynechať štyri až šesť týždňov.citovala agentúra DPA Zidana, ktorý na začiatku nechal na lavičke Garetha Balea, Isca aj Casemira, úplný oddych doprial Lukovi Modričovi a brankárovi Keylorovi Navasovi. Pre trest chýbal Cristiano Ronaldo.dodal kouč úradujúceho európskeho šampióna, ktorý na úvod H-skupiny LM doma hostí cyperský APOEL.FC Barcelona ešte neinkasovala a súperom strelila 9 gólov. Na Camp Nou strelil Messi dva góly ešte v prvom polčase a v 67. minúte dokonal hetrik. Prvý však dal z ofsajdu, ďalšie dva po prihrávkach Jordiho Albu už boli v poriadku. Dembélé sa tiež ukázal v dobrom svetle, keď v závere precíznou prihrávkou umožnil skórovať Suarezovi na konečných 5:0.povedal tréner domácich Ernesto Valverde, ktorý po zápase čelil od novinárov i otázkam na prezidenta Josepa Bartomeua. Na konci súboja sa tvorili rady pri podpise petície o vyslovení nedôvery klubovému prezidentovi a aj počas neho fanúšikovia skandoval, aby odstúpil.zareagoval Valverde.vyjadril sa tréner Espanyolu Quique Sanchez Flores.