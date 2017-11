Zidane po prehre Realu s Tottenhamom: Nemám obavy, nie sme v kríze

Tréner Realu Madrid Zinedine Zidane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. novembra (TASR) - Tri dni po blamáži na pôde Girony zakopli futbalisti Realu Madrid aj v Lige majstrov, keď v šlágri H-skupiny podľahli Tottenhamu Hotspur 1:3. Španielsky denník Marca napísal, že dvojnásobný obhajca trofeje sa dotkol dna a vo Wembley zažil najtemnejší večer v ére trénera Zinedina Zidana.Real utrpel prvú prehru v skupinovej fáze LM od októbra 2012. Zidane priznal, že Tottenham zvíťazil zaslúžene, podľa jeho slov však španielsky majster nie je v kríze.povedal Zidane pre španielske médiá.Realu vo Wembley chýbal moment prekvapenia, Casemiro, Isco, Toni Kroos i Luka Modrič boli v strede poľa nevýrazní. Cristiano Ronaldo sa často pokúšal o streľbu, no gólového zápisu sa dočkal až v 80. minúte, keď skorigoval prehru hostí.uviedol Ronaldo.Tottenham sa drukýkrát v klubovej histórii prebojoval do osemfinále LM. Dele Alli pri úvodných dvoch góloch ukázal skvelý výber miesta. Triumf "kohútov" spečatil Christian Eriksen. Kanonier Harry Kane, o ktorého sa intenzívne zaujíma viacero európskych gigantov na čele s Realom, vyšiel tentokrát naprázdno, no dostal sa do viacerých dobrých šancí.zdôraznil Alli.Jeho slová zdupľoval tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino.