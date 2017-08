Zidane po triumfe Realu: Červená pre Ronalda bola prísna

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo na archívnej snímke. Foto: TASR/AP

Barcelona 14. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sú blízko k zisku druhej trofeje v novej sezóne. V úvodnom zápase o Španielsky superpohár triumfovali na ihrisku FC Barcelona 3:1 a pred stredajšou odvetou na Santiago Bernabeu majú tromfy v rukách… Zápas dvoch veľkých rivalov priniesol strhujúci futbal a dva sporné rozhodcovské verdikty - pokutový kop v prospech Barcelony a vylúčenie Ronalda, proti ktorému sa Real plánuje odvolať.



Ronaldo dostal druhú žltú a následne červenú kartu za filmovanie po kontakte so Samuelom Umtitim, keď sa rútil do čistej šance. Hlavný rozhodca usúdil, že zo strany francúzskeho obrancu nešlo o nedovolené atakovanie Ronalda zboku ani o držanie za rameno. Podľa jeho verdiktu Portugalčan pád nafilmoval a nasledovalo vylúčenie. Dve minúty predtým videl Ronaldo prvú žltú kartu za to, že si po exportnom góle na 2:1 vyzliekol dres.



"Vylúčenie Ronalda považujem za veľmi prísne a s najväčšou pravdepodobnosťou sa voči nemu odvoláme. Bola to hraničná situácia. Netvrdím, že to mal byť pokutový kop v náš prospech, no zo strany Cristiana určite nešlo o filmovanie. Rozhodca na počudovanie nás všetkých vytiahol červenú kartu, to bola prisilná káva. Ronaldovo vylúčenie môže mať výrazný vplyv na celý dvojzápas. S výkonom mužstva na pôde Barcelony som veľmi spokojný, odohrali sme skvelý duel," povedal Zidane pre akreditované médiá.





Real sa ujal vedenia v 50. minúte po vlastnom góle Gerarda Piqueho. Barcelona potom nevyužila viaceré vyložené príležitosti na vyrovnanie. no napokon sa jej to podarilo z diskutabilnej penalty, ktorú premenil Lionel Messi. Opakované zábery nepreukázali, že sa brankár Keylor Navas dotkol prenikajúceho Luisa Suareza. V čase Uruguajčanovho pádu na trávnik bola navyše lopta už za bránkovou čiarou a útočník Barcelony ju nemal šancu zasiahnuť.



"Opäť to bolo veľmi prísne rozhodnutie. Ku cti môjho mužstva slúži, že po vyrovnávajúcom zásahu Barcelony sa dokázalo rýchlo zmobilizovať a streliť ďalšie dva góly, vďaka ktorým sme si vytvorili veľmi dobrú východiskovú pozíciu. Ešte však nič nie je rozhodnuté. Čaká nás náročná odveta," dodal Zidane, ktorý uplynulú stredu získal so svojimi zverencami Európsky superpohár po triumfe 2:1 nad Manchestrom United.





Neúspešnú súťažnú premiéru na lavičke Barcelony zažil nový tréner Ernesto Valverde. V útoku Kataláncom citeľne chýbal Brazílčan Neymar, ktorý prestúpil za rekordných 222 miliónov eur do Paríža St. Germain. "Barcelona nerada prehráva s Realom Madrid v zápasoch, v ktorých ide o cennú trofej. Ešte sme stále nepredýchali stratu Neymara, ktorý patril k pilierom ofenzívy. Musíme sa čím skôr pozviechať a dobre sa pripraviť na stredajšiu odvetu," zdôraznil bývalý kouč Athletica Bilbao.