Zidane po triumfe v španielskom Superpohári ospevoval Asensia

sumár - 2. zápas:



Real Madrid - FC Barcelona 2:0 (2:0)



Góly: 4. Asensio, 39. Benzema, ŽK: Suarez, Mascherano (obaja Barcelona)



/prvý zápas: 3:1, Real získal španielsky Superpohár/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa stali desiatykrát víťazmi španielskeho Superpohára. V odvetnom dueli zvíťazili na domácej pôde nad FC Barcelona 2:0 a nadviazali na nedeľňajší triumf 3:1 z Camp Nou. Pre zverencov trénera Zinedina Zidana je to už druhá trofej v novej sezóne, pred týždńóm vyhrali v macedónskom Skopje v zápase o európsky Superpohár nad Manchestrom United 2:1.Real nastúpil v odvete proti Barcelone bez Cristiana Ronalda, ktorý dostal v úvodnom súboji červenú kartu, následne strčil do hlavného rozhodcu a vyslúžil si päťzápasový dištanc. Po vypršaní trestu už bol k dispozícii dispečer stredu poľa Luka Modrič. "Biely balet" mal raketový štart a už v 4. minúte sa ujal vedenia po exportnej ďalekonosnej strele Marca Asensia. Barcelona mohla vyrovnať vďaka Lionelovi Messimu, no ten stroskotal na Keylorovi Navasovi. Triumf Realu spečatil v 39. minúte Karim Benzema po prihrávke Marcela. V druhom polčase mala Barcelona viaceré šance na skorigovanie výsledku, Messi však iba opečiatkoval brvno a hlavička Luisa Suareza skončila na žrdi.Zidane po skončení zápasu vyzdvihol výkon celého tímu, špeciálnu pochvalu zožal Asensio.uviedol francúzsky kormidelník pre akreditované médiá. Podľa Daniho Carvajala sa Real v úvode odvetného zápasu riadil zásadou, že najlepšou obranou je útok.Na hre Barcelony bola opäť citeľná neúčasť Brazílčana Neymara, ktorý prestúpil do Paríža St. Germain za rekordných 222 miliónov dolárov.priznal obranca Barcelony Gerard Pique.