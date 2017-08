Zidane sa s Realom dohodol na novom trojročnom kontrakte

Tréner Zinedine Zidane. Foto: TASR Foto: TASR

Madrid 12. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Zinedine Zidane sa údajne dohodol na novom trojročnom kontrakte so španielskym klubom Realom Madrid.Jeho plat by sa mal podľa The Sun vyšplhať na 7,3 miliónov libier ročne. Zidane zasadol na lavičku Realu v januári 2016 a hneď v prvej sezóne s ním vyhral Ligu majstrov. V uplynulom ročníku to zopakoval a pridal aj ligový titul. Dvakrát triumfoval aj v európskom Superpohári a s Realom vyhral aj MS klubov.