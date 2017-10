Židia dnes slávia sviatok Šmini Aceret

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) – Židia na Slovensku dnes slávia sviatok Šmini Aceret, ktorý nasleduje za posledným dňom Sukot. Tento sviatok sa už neslávi pod holým nebom, ale presťahujú sa do svojich príbytkov." uvádza Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR na svojom webe.Šmini Aceret reprezentuje národný a náboženský zväzok židovského ľudu so Stvoriteľom. V Izraeli sa zároveň oslavuje Simchat Tóra, mimo Izraela sa tento sviatok slávi až na ďalší deň. Ide o sviatok ukončenia a zároveň otvorenia celoročného cyklu čítania Tóry, čiže piatich kníh Mojžišových. Je to radostný sviatok, pretože štúdium Tóry je v židovstve považované nielen za povinnosť, ale aj za radosť.