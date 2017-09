Židia na celom svete začínajú sláviť Nový rok 5778

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Začiatok židovského Nového roka v tomto roku pripadol na 21. septembra. Začal sa už v stredu 20. septembra po západe Slnka ako všetky židovské sviatky. Informujú o tom viaceré svetové zdroje vrátane židovského kalendára sviatkov.Židia na celom svete vrátane Slovenska 21. septembra oslavujú príchod Nového roka 5778, ktorý sa nazýva Roš Hašana, čo znamená Hlava roka. Pripadá na 1. deň mesiaca Tišri, ktorý je siedmym mesiacom roka.Roš Hašana je dňom zúčtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka. Ľudia sa naň pripravujú už počas posledného mesiaca starého roka, mesiaca Elul. Táto príprava má ľudí vytrhnúť z náboženskej ľahostajnosti a obrátiť ich myseľ k Bohu, ktorého príkazy počas minulého roka porušili.Židovský Nový rok nie je spojený s hlučnými oslavami. Podstatou tohto sviatku je duchovné znovuzrodenie, ponorenie sa ľudí do seba, meditácie. Podľa tradície na Roš Hašana Boh rozhoduje o osude každého človeka v nadchádzajúcom roku a skúma jeho minulé činy. Je to teda aj deň zodpovednosti pred Bohom.V Talmude sa Roš Hašana spomína ako výročný deň stvorenia sveta, je teda aj spomienkou na začiatok bytia a zároveň i deň, na ktorý sa viaže nádej do budúcnosti.Nový rok sa slávi v synagóge i v domácnosti.Počas špeciálnej liturgie v synagóge sa trúbi na baraní roh - šofar, zatrúbenie naň symbolicky pripomína, že je čas zmeniť svoje životy k lepšiemu.Židovské rodiny a priatelia sa na Nový rok stretávajú pri spoločnom stole. Je zvykom servírovať pečivo chala v špeciálnom kruhovom tvare, čo symbolizuje kruh života. Chala sa namáča do medu, čo je zase symbolom nádeje na sladký Nový rok. Do medu sa namáčajú aj jabĺčka a tradičnými dezertmi sú medový a jablkový koláč.Roš Hašana otvára rad sviatočných dní, ktoré sa nazývajú Vysoké sviatky. Ich vrcholom bude desať dní po začatí Nového roku najvýznamnejší sviatok židovského kalendára - Jom Kipur čiže Deň zmierenia. V tomto roku teda pripadne na 30. septembra.