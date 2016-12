Židia sviatkujú: Chanukové svetlo je symbolom nádeje v ťažkých časoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Židovský sviatok Chanuka, slávnosť svetiel, sa začína tento rok 24. decembra po zotmení. Sviatok trvá osem dní a je to spomienka na znovuzasvätenie Jeruzalemského chrámu a víťazstvo skupiny Izraelitov v povstaní proti gréckej nadvláde pred viac ako 2000 rokmi.Židovské komunity na celom svete vrátane Slovenska spomínajú počas týchto sviatočných dní na udalosť, keď víťazi (Makabejskí) v Jeruzalemskom chráme znovu zapálili deväťramenný svietnik - chanukiju. V zničenom chráme našli fľaštičku s olivovým olejom, ktorý by vystačil asi na jeden deň.Podľa židovskej tradície sa však stal zázrak a jednodňové množstvo oleja vydržalo svietiť osem dní - čas potrebný na výrobu nového posvätného oleja podľa predpísanej technológie. Na pamiatku tejto udalosti zapaľujú v židovských domácnostiach a v synagógach počas sviatku Chanuka osem dní každý večer jednu sviečku alebo lampu na chanukiji a v posledný deň sviatku svieti všetkých osem sviečok.Chanukový svietnik má deväť ramien, osem z nich je určených na chanukové sviečky a posledné deviate rameno slúži na upevnenie sviečky šámes (sluha). Najprv sa zapaľuje šámes sviečka a následne jej plameňom postupne osem chanukových sviečok.Chanukové svetlo nielen osvecuje noc, obdobie bez slnka, ale je aj symbolom nádeje v ťažkých časoch.Chanuka je radostný a veselý rodinný sviatok. Deti dostávajú darčeky, podávajú sa slávnostné jedlá smažené na oleji, čo pripomína udalosť s posvätným olejom. Sú to napríklad smažené šišky, nazývané sufganyot, i zemiakové placky - latkes. Deti s rodičmi spievajú a hrajú sa spoločenské hry.Tradičná verejná slávnosť na Rybnom námestí v Bratislave pri príležitosti sviatku Chanuka sa tentoraz uskutoční v utorok 27. decembra o 17.00 h, kedy na chanukiji zapália štvrtú sviečku. Každý rok túto slávnosť organizuje Židovská náboženská obec (ŽNO) v Bratislave, zúčastňuje sa na nej rabín, členovia židovských komunít, ako aj hostia zo Slovenska a zahraničia. Podobné slávnosti sa konajú aj na iných miestach v SR.Podľa židovského kalendára je Chanuka, podobne ako aj iné sviatky, pohyblivým sviatkom. Niekedy sa slávi v prvej dekáde decembra, inokedy uprostred tohto mesiaca a niekedy pripadá až na koniec decembra, ako tento rok. Závisí to od dátumu začiatku židovského Nového roka, ako aj od toho, či sa vyskytuje priestupný rok, ktorý býva asi sedemkrát za 19 rokov.