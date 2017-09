Židovská obec kritizuje hitlerovský zvon v porýnskom kostole

Na archívnej snímke z 22. septembra 1938 je nemecký diktátor Adolf Hitler v Bad Godesbergu. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mannheim 6. septembra (TASR) - Zvon s vyobrazením hákového kríža a poctou nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, nachádzajúci sa v kostole protestantskej cirkvi v nemeckej obci Herxheim am Berg, patrí do múzea. Vyhlásil to v utorok predseda nemeckej židovskej náboženskej obce Josef Schuster.povedal Schuster, ktorého cituje agentúra DPA.Starosta porýnskej obce Ronald Becker čelí výzvam na odstúpenie z miestnej rady po tom, ako sa ambivalentne vyjadril k inkriminovanému zvonu i nacistickému obdobiu.Zvon visí v tamojšom kostole od éry nacizmu a okrem svastiky nesie i nápisObecná rada minulý týždeň jednomyseľne odhlasovala, že o budúcnosti tejto pamiatky rozhodnú odborníci.Diskusiu vyvolal istý učiteľ, ktorý v novinách skritizoval, že kostol nemá žiadnu informačnú tabuľu o tomto historickom zvone. Keď experti vypracujú posudok, obec sa rozhodne, čo so zvonom ďalej.