Žiga: Do SR sme vlani pritiahli 29 investícií za 930 mil. eur

Bratislava 2. januára (TASR) - Slovensko má z pohľadu počtu, ako aj tvorby nových pracovných miest najlepšie výsledky za posledných päť rokov. Vyzerá to, že sme atraktívna krajina pre investorov so stabilným a vypočítateľným podnikateľským prostredím a legislatívou. Uviedol to pre TASR pri bilancovaní roka 2016 šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).priblížil.Už to podľa neho nie sú len investície, ktoré by znamenali, že Slovensko je len nejaká montážna dielňa.priblížil.Všetky tieto investície majú podľa Žigu exportný potenciál, pričom nie sú lokalizované len na západnom, ale aj na strednom a východnom Slovensku.upozornil.Podčiarkol zároveň, že vláda má dlhodobú ambíciu zlepšovať podnikateľské prostredie v SR.doplnil.povedal.MH SR podľa jeho slov vlani tiež presadilo koncepciu na podporu centier podnikových služieb.dodal Žiga.