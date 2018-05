Žiga: Dohoda na zotrvaní U.S. Steelu v Košiciach bol prezieravý krok

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 3. mája (TASR) – Za veľmi dobrý krok označil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) dohodu na memorande medzi slovenskou vládou a spoločnosťou U.S. Steel z roku 2013 o zotrvaní amerického investora v košických oceliarňach. Pripomenul, že v tom čase sa uvažovalo o predaji fabriky, pričom v hre boli záujemcovia z Ukrajiny a Ruska.povedal Žiga po štvrtkovom stretnutí predstaviteľov vlády SR a košických oceliarní.Minister potvrdil slová premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom, že U.S. Steel sa aktuálne nechystá z východu Slovenska odísť a fabriku predať.konštatoval Žiga pre novinárov.Témou štvrtkového stretnutia v sídle košických oceliarní bolo vyhodnotenie spolupráce v rámci memoranda, ktoré v marci po piatich rokoch stratilo platnosť.povedal ďalej minister. Spomenul pritom prípravu nového zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý rezort hospodárstva predstaví o dva týždne. Súčasťou zámeru je podľa Žigu snaha pomôcť energeticky najnáročnejším výrobám, aby boli slovenské firmy konkurencieschopné aj voči západným podnikom.dodal s tým, že ešte prebiehajú rokovania s rezortom financií o tom, koľko financií z rozpočtu by išlo na takéto opatrenia. Zákon by mohol platiť od 1. januára 2019.