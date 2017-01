ŽIGA:Dostavať tretí a štvrtý blok v Mochovciach bolo dobré rozhodnutie

Na archívnej snímke dostavba tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO34) Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 11. januára (TASR) - Dostavať tretí a štvrtý blok elektrárne Mochovce (EMO34) bolo správne rozhodnutie. Uviedol to dnes minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD), ktorý v čase, keď sa rozhodovalo o dostavbe dvoch blokov v Mochovciach, zastával na Ministerstve hospodárstva (MH) SR funkciu štátneho tajomníka.povedal po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu Žiga.Šéf MH SR vlani avizoval, že by chcel problémy okolo dostavby Mochoviec vyriešiť v januári 2017.dodal Žiga.Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz 27. októbra 2016 na konferenciiuviedol, že rozpočet na dostavbu EMO34 dosiahne sumu výrazne vyššiu ako 5 miliárd eur.spresnil štátny tajomník MH SR.Ferencz pripomenul, že tretí blok v Mochovciach mal byť podľa posledných prísľubov uvedený do prevádzky v októbri tohto roku a štvrtý blok EMO v októbri 2017.Žiga 19. októbra 2016 naznačil, že zvyšovanie rozpočtu na dostavbu EMO34 budespresnil Žiga na otázku, či zvýšenie rozpočtu na dostavbu EMO34 je vyššie, ako bola zverejňovaná suma 500 miliónov eur nad známou sumou 4,6 miliardy eur. Už 4. októbra tohto roku na 11. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Žiga informoval, že pri dostavbe EMO34 sa očakáva zvyšovanie nákladov.Podľa doterajších informácií by na dostavbu tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach malo ísť asi 4,6 miliardy eur. Podľa rozpočtových odhadov z roku 2008 sa malo na dostavbu blokov vynaložiť 2,8 miliardy eur, diskutovalo sa aj o potrebe zvýšenia rozpočtu na 3,8 miliardy eur.