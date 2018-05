Žiga: EÚ má ešte deväť dní na dohodu s USA ohľadom ciel

Na snímke Peter Žiga. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. mája (TASR) - Ministri z členských krajín EÚ sa na utorňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničný obchod v Bruseli venovali štartu obchodných rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom, zhodnotili pokrok pri rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Japonskom a Singapurom, ale dôraz kládli na debatu, ktorú momentálne vedie Európska komisia so Spojenými štátmi.Minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) po ukončení bruselských rokovaní pripomenul, že americký prezident Donald Trump presadil od 23. marca zavedenie dodatočných ciel na oceľ a hliník. EÚ, spolu s niektorými ďalšími krajinami, síce 1. mája získala dočasnú výnimku z týchto ciel, ktorá však platí iba jeden mesiac.spresnil Žiga. Zdôraznil, že eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová dostala mandát od členských štátov EÚ, aby vyjednávala s USA o novej dohode.priznal minister.Podľa jeho slov členské krajiny EÚ túto situáciu vnímajú ako niečo, s čím sa treba vyrovnať, hoci stále prevláda nádej, že za deväť dní môže dôjsť k zmene v prospech Európanov. Ak nie, nové clá sa stanú realitou.zhodnotil situáciu Žiga, podľa ktorého americký prístup porušuje pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).upozornil.Podľa jeho slov Slovensko opätovným zavedením ciel na oceľ a hliník až tak veľmi neutrpí, ale ak táto situácia poznačí iné členské krajiny Únie a európsky trh sa preplní európskymi výrobkami, vtedy už budú ovplyvnení aj naši výrobcovia. Okrem toho sú možné protiopatrenia aj v iných sektoroch ako oceľ a hliník, a potom by už boli dopady pre Slovensko citeľnejšie.Žiga upozornil, že ministri sa iba okrajovo venovali vzťahom s Iránom, kde Spojené štáty po odstúpení od medzinárodnej jadrovej dohody hrozia prísnymi sankciami aj európskym firmám, ktoré by chceli obchodovať s Iránom.uviedol Žiga.Pripomenul, že Slovensko má už niekoľko úspešných misií do Iránu, aj tých podnikateľských, ale pretrváva problém s bankovými prevodmi a očakávalo sa, že dohoda z roku 2015, ktorá uvoľnila režim sankcií, v najbližších rokoch začne uvoľňovať aj vzájomné obchodné vzťahy.V prípade zavedenia bezprecedentných amerických sankcií aj na európske firmy si podľa jeho slov spoločnosti z EÚ rozmyslia, či chcú obchodovať s USA alebo s Iránom. Upozornil však, že takéto obmedzenia neprinesú nič dobré a povedú k ďalšiemu ochladeniu európsko-amerických vzťahov.