ŽIGA: Firma MH Manažment bude možno zrušená v tomto volebnom období

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga počas rokovania 75. schôdze vlády SR v Gabčíkove 25. októbra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Štátna akciová spoločnosť MH Manažment, ktorá je právnym pokračovateľom Fondu národného majetku (FNM) SR, možno bude zrušená, a to ešte v tomto volebnom období. Pripustil to v stredu po výjazdovom rokovaní vlády šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).MH Manažment je podľa jeho slov spoločnosť len so 14 zamestnancami.priblížil.Následne by vo firme MH Manažmentpretože MH Manažment je firma, ktorá zastupuje štát v súdnych sporoch.poznamenal Žiga.MH SR podľa Žigu nie je určené na to, aby zastupovalo štát v súdnych konaniach, pretožedodal Žiga na otázku, či by spoločnosť MH Manažment mohla skončiť svoju činnosť ešte v tomto volebnom období.