Žiga: Na Letisko Košice a k priemyselnému parku pôjde električka

Košice 15. júna (TASR) – S novým košickým závodom firmy Minebea Slovakia, v ktorom má pracovať zhruba 1100 ľudí, bude potrebné riešiť otázku dopravy do priemyselného parku pri košickom letisku. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) je v príprave vybudovanie novej štvorprúdovej cesty, ako aj električkovej trate do tejto časti mesta.uviedol Žiga pre novinárov na štvrtkovom slávnostnom otvorení nového závodu.Podľa ministra sa začína so všetkými prípravnými prácami na vybudovanie novej infraštruktúry.dodal Žiga.Japonský investor MinebeaMitsumi plánuje v nadchádzajúcich rokoch celkové investície do výrobného závodu a výskumno-vývojového centra v Košiciach so zameraním na automobilový priemysel za viac ako 60 miliónov eur.