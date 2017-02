ŽIGA: Od U.S. Steel máme prísľub na rokovania na trojstrannej úrovni

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 1. februára (TASR) - Vláda vie o rokovaniach oceliarskej U.S. Steel so záujemcami o kúpu košických železiarní. Informoval o tom dnes po rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Vedomosť o rokovaniach už skôr potvrdil premiér Robert Fico (Smer-SD).priblížil minister hospodárstva.Zdôraznil, že U.S. Steel je súkromná firma.doplnil Žiga.Prípadnému novému vlastníkovi košických železiarní musí podľa neho záležať nielen na fungovaní závodu, ale aj na ľuďoch, ktorí v ňom pracujú.dodal. Rozdiel v prístupe k ľudom zo strany súčasných amerických a možných čínskych vlastníkov nevie šéf MH SR nateraz podľa svojich slov posúdiť.